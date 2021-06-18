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Росія посилила підготовку військ на Донбасі: що відбувається в "Л/ДНР"

18 червня 2021 14:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Контролюють бойову підготовку групи кадрових російських офіцерів штабу 8-ї армії Південного військового округу РФ

Поки на передовій бойовики не припиняють обстріли, у тилу російські окупанти нарощують підготовку військ – від артилеристів до снайперів.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, з початку поточного тижня на полігонах окупованих територій зросла інтенсивність проведення бойової підготовки. Йдеться про збори артилеристів, мінометників, гранатометників, кулеметників, розвідників, снайперів, зв'язківців, саперів і фахівців інших спеціальностей.

Таким чином противник намагається підвищити рівень підготовки найманців з використанням вдосконаленого обладнання, завезеного з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Крім того, контроль проведення навчальних зборів та інших заходів бойової підготовки підрозділів противника здійснюють групи кадрових російських офіцерів штабу 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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