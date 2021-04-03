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Росія запустила фейк про нібито можливий наступ ЗСУ на Донбасі (відео)

3 квітня, 01:14

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

На відео накладено фрагмент звукової доріжки з іншого відео

Російські Telegram-канали поширюють фейки про нібито можливий наступ ЗСУ під Луганськом.

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Як на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер Анатолій Штефан, у відео, яке поширюється, накладено фрагмент звукової доріжки з іншого відео 2015 року.

"Прямо зараз пропагандистські медіа "вкидають" інформацію про нібито наступ ЗСУ під Луганськом. У відео, яке поширюється, накладено фрагмент звукової доріжки з іншого відео 2015 року. Насправді ніяких "запеклих боїв" під Луганськом на даний момент немає – це звичайна провокація", – написав він.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що останнім часом РФ поширює дезінформацію, що нібито українські війська днями підуть в наступ і братимуть Донецьк, Луганськ. Але це не відповідає дійсності.

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До речі, одне із питань, яке розглядало РНБО останнім часом, – боротьба з дезінформацією. Було ухвалено рішення про створення Центру протидії дезінформації.

Раніше Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що керівництво Кремля з кожним днем все більше "віддаляє Росію від Європи".

За його словами, Кремль використовує дезінформацію для боротьби з опозицією і збереження своєї влади. Він вважає, що російська влада бачить "демократичні цінності як екзистенціальну загрозу".

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