Саакашвілі викупався в Азовському морі і озвучив грандіозні плани щодо Маріуполя (відео)

Головний реформатор країни викупався в Азовському морі з депутатами і розповів, що за два роки зробить з прифронтовим містом

Глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі заявив про плани перетворити Маріуполь з прифронтового міста на туристичне. Також він пообіцяв, що в місті побудують аеропорт.

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Головний реформатор країни викупався в Азовському морі в компанії народних депутатів, а потім подумав про те, щоб зробити Маріуполь привабливим для туристів протягом двох років.

Також у місті він зустрівся з військовими, відвідав центр розвитку стартапів і презентував філію Офісу простих рішень. Пообіцяв, що у місті побудують аеропорт, а в серпні зустрінеться з представниками місцевого бізнесу.

"Максимум через два роки, коли аеропорт буде вже закінчено, я сподіваюся на початку наступного року. Дорога буде закінчена з усіх боків – з Бердянська вже ремонтується. Тут буде найкрасивіший, найрозкішніший бульвар в Україні, тому що море тепле, місце дуже гостинне, кухня просто дуже смачна, і Маріуполь стане туристичним містом, про що ніхто ніколи не підозрював – оддне з найкрутіших туристичних міст", – сказав Саакашвілі.

Саакашвілі в Маріуполі. Фото: Facebook

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Саакашвілі прокоментував новий запис розмови Єрмака з Джуліані. Він добре знає ексадвоката Трампа, але в цьому випадку звинуватив його в неналежній поведінці стосовно України.