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Самогубство чи бойове поранення? Ми дізналися, чому загинула військова у зоні ООС

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
10 листопада, 16:10
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Дівчину поховали сьогодні, 10 листопада. Прощання із загиблою відбулося за місцем проживання її рідних – у Козачих Таборах
Тетяна Алхімова була учасником бойових дій та брала участь у ООС на Донбасі / Колаж "Сьогодні"
Тетяна Алхімова була учасником бойових дій та брала участь у ООС на Донбасі / Колаж "Сьогодні"

У зоні проведення ООС від кульового поранення загинула молодший сержант57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Дівчині було лише 24 роки. Деякі ЗМІ писали, що це було самогубство, а ось влада Олешек повідомила, що Алхімова загинула "під час виконання бойового завдання".

Сайт "Сьогодні" дізнався, що насправді сталося з дівчиною.

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Що писали ЗМІ та місцева влада про смерть дівчини

Сьогодні ЗМІ дали різну інформацію про смерть Тетяни Алхімової.

Сайт "РБК-Україна" написали, що 24-річна військова ЗСУ Тетяна Алхімова загинула на Луганщині у зоні ООС під час виконання бойового завдання. Вона отримала кульове поранення несумісне з життям ще 6 листопада, але про її смерть стало відомо лише нещодавно.

Таку ж інформацію повідомили у Олешківській територіальній громаді.

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"6 листопада під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил у Луганській області Тетяна отримала кульове поранення несумісне із життям", – йдеться у повідомленні.

Також сайт "Українська правда" написав, що дівчина застрелила себе сама.

"У зоні проведення операції Об'єднаних сил 6 листопада загинула молода військовослужбовець від кульового поранення, ймовірно, завданого самій собі", – написано у новині.

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Що трапилося насправді

У прес-службі ООС прояснили обставини смерті 24-річної військовослужбовці Тетяни Алхімової.

"Ця втрата була небойовою", – повідомили "Сьогодні" у прес-центрі ООС.

Також смерть дівчини прокоментували і у спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил. Вони кажуть, що дівчина вистрілила самотужки.

"Попередньо встановлено, що молодший сержант, командир відділення, перебуваючи на військовій службі, самостійно здійснила постріл із довіреної їй штатної зброї. Від отриманої травми постраждала померла на місці", – повідомили у прокуратурі.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею "Вбивство", але розглядаються версії самогубства, доведення до самогубства та необережного поводження зі зброєю.

Що відомо про Тетяну Алхімову

  • Тетяна Алхімова народилася 1997 року. 2015 року закінчила середню школу в Козачих Таборах.
  • У 2019 році здобула вищу освіту в Херсонському державному університеті.
  • Розпочала військову службу у Херсонській області. У ЗСУ вона була з 16 серпня 2019 року у 57-й окремій мотопіхотній бригаді.
  • Служила радіотелефоністкою, згодом переведена на посаду зовнішнього пілота (оператора).
  • Останнє місце служби – командир відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 57 ОМПБр ім. Костя Гордієнко.

Тетяна Алхімова. Фото колишнього військового, волонтера Сергія Цигіпа
Тетяна Алхімова. Фото колишнього військового, волонтера Сергія Цигіпа

Де поховали дівчину

Тетяна Алхімова була учасником бойових дій та брала участь у ООС на Донбасі.

Прощання із загиблою відбулося за місцем проживання її рідних – у Козачих Таборах сьогодні, 10 листопада, об 11:00.

Поховали дівчину на цвинтарі у Новій Каховці, на Алеї Слави.

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