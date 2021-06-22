Ситуація на Донбасі. За добу окупанти 14 разів відкривали вогонь

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 21 червня, вони 14 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
- Поблизу Красногорівки ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
- Неподалік Гнутового противник здійснював обстріли з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
- В районі Луганського окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- Біля населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
- Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, противник 4 рази вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
- Поблизу Майорська російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Біля Золотого-4 противник обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів.
- В районі населених пунктів Залізне і Луганське ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
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З початку поточної доби, 22 червня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
- Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
- Неподалік Авдіївки ворог відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- У районі населеного пункту Мар'їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно пригнічений засобами РЕБ.
У відповідь на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.
Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Також нагадаємо, на Донбасі бойовики вдарили з гранатометів.
Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:
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