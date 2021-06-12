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Доба на Донбасі. Окупанти дев'ять разів відкривали вогонь

12 червня 2021 8:28

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Незважаючи на обстріли бойовиків, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 11 червня, вони дев'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

  • Поблизу Водяного, що в районі Донецька, і біля Новгородського ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.
  • Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, противник чотири рази відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.
  • У напрямку Опитного ворог здійснював обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
  • Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • Неподалік Старогнатівки ворог обстрілював українських військових з мінометів 82-го калібру і ручних протитанкових гранатометів.
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З початку поточної доби, 12 червня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

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Нагадаємо, на Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ.

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Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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