"Слуги народу" на Донбасі потрапили під обстріл

У партії заявили, що народних депутатів довелося евакуювати в укриття

Депутати "Слуги народу" відчули ескалацію ситуації на Донбасі на собі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Народні депутати від фракції "Слуга народу" разом із представниками іноземних ЗМІ на Донбасі були змушені рятуватися від обстрілу. Пресслужба партії повідомила, що парламентарів евакуювали.

"На одній із позицій народні депутати та представники іноземних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття", – заявила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram.

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Судячи з фотографій, які опублікували у партії, очолив поїздку депутатів на фронт г олова фракції "СН" Давид Арахамія. Зазначимо, що всі депутати та журналісти на передовій у відповідному військовому обмундируванні. Проте не всі депутати перебували у захисних касках.

До речі, судячи з заяв пресслужби, депутати були на позиції українських військових сил у районі Світлодарська.

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"Слуги народу" приїхали на Донбас за вказівкою Володимира Зеленського / Фото: Прес-служба партії "Слуга народу"

Давид Арахамія у бронежилеті, але без каски спіклується з журналістами на фронті / Фото: Прес-служба партії "Слуга народу"

Давид Арахамія також виклав відео, де він разом із журналістами перебуває в укритті, а на тлі чути обстріли.

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Нагадаємо, що вчора секретар РНБО Олексій Данілов озвучив рішення президента Володимира Зеленського відправити депутатів Верховної Ради України на фронт. Для відвідування було обрано населені пункти, які постраждали від обстрілу.

Ще тиждень тому у партії "Слуга народу" зробили заяву, в якій запевнялося, що депутати та глава держави готові захищати Україну від російської агресії. "Держава готова до будь-яких сценаріїв – навіть до найгірших", – була сказано у повідомленні.