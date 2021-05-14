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Снайпер бойовиків вбив українського військового: фото і ім'я бійця

14 травня, 12:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Стало відомо, в якій бригаді служив загиблий військовослужбовець і звідки був родом

Ворожий снайпер вистежує ціль

Ворожий снайпер вистежує ціль / Фото: Минобороны РФ

Загиблим 13 травня на Донбасі від кулі снайпера українським військовим виявився боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського Павло Колесник.

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Про це йдеться в повідомленні бригади в Facebook.

Зазначається, що він був родом з села Нове Чернігівської області. Служив у бригаді з вересня 2019 року.

"З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 13 травня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення не сумісне з життям сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти", – повідомили військові.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на Донбасі бойовики не вщухають - обстріли тривають кожен день, б'ють по українським військовим з гранатометів, мінометів, кулеметів, також працюють снайпери.

А днями на Донбасі бойовики обстріляли автомобіль групи розмінування ЗСУ.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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