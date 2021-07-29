Фільмують те, що не забудуть ніколи. У кіно-кемпі на Донбасі допомагають дітям з травмами війни

Вероніка мріяла розповісти свою історію, та не знала, як підійти до справи. У цьому їй допомогли у "Мирному літі" Фонду Ріната Ахметова

Кіно-кемп "Мирного літа" і музей "Голоси мирних / колаж "Сьогодні"

Психологічна травма війни може проявитися через роки і навіть покоління, бо – позбутися спогадів про те, як горів твій дім, або як тікали від обстрілів, майже неможливо. Надто – якщо ти дитина.

Реклама

Проте є унікальний простір, де із такими травмами у дітей з Донбасу працюють за допомогою різних арт-методик, зокрема зйомок аматорського фільму – розповідає у сюжеті для новин "Сьогодні" Юлія Міншакірова.

Фотомайстер Дмитро Ратинський показує, як зняти епізод фільму за п'ять хвилин. Оператор, сценарист, актор в одній особі – каже, це можливо.

"За допомогою телефону можна зробити своє відео, свій фільм, який буде мистецтвом", – розповідає він.

На тренінгу діти з прифронтового сходу, переселенці. Усі вони – учасники оздоровчого проєкту Фонду Ріната Ахметова – "Мирне літо – Дітям Донбасу". Цьогоріч сезон проводять у форматі "Кіно-кемп".

"Це така класна можливість для дітей різного віку оволодіти зараз дуже затребуваними навичками: комунікації, самопрезентації. Роботою з різною технікою", – каже психолог Ольга Коссе, кураторка проєкту "Кіно-кемп".

Фільмують те, що не забудуть ніколи

Сім'я Вероніки Федоренко через війну залишила рідне місто і переїхала до Києва. Багато чого дівчина не може забути й досі.

"Вчителька нас стала збирати. Сказала: "Беріть те, що встигнете, або ж нічого беріть!" Нас завели у підвал. Всі плакали, навіть я. Я не впевнена, що це я колись забуду, я не впевнена, що хтось забуде, що було взагалі", – каже дівчина.

Реклама

Вероніка мріяла розповісти свою історію, та не знала, як підійти до справи творчо. Кіно-кемп у цьому допоміг.

"Не знаю чому, але мені іноді хочеться виплеснути своє життя на папір. І зняти про це фільм", – каже вона.

Щодня із дітьми – досвідчені психологи. Працюють із дитячими травмами війни, аби спогади, як у Вероніки, не заважали жити.

"Мені довелося переїхати – це було неймовірно складно. У мене не було ні друзів, ні знайомих, нікого, крім мами! І в школі було складно", – ділиться Вероніка Федоренко.

Навчають у таборі і технікам самодопомоги, правильне дихання під час стресу, до речі, допоможе і дорослим.

Фільми-історії, які знімають діти, теж елемент арт-терапії. Коли ділишся із кимось переживаннями, легшає, кажуть психологи.

Реклама

Сповіді потраплять до унікального онлайн-музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Бо вони – частина історії країни.

"Я хочу сказати величезне спасибі Фонду Ріната Ахметова, що Рінат Ахметов надав нам таку можливість, що є таке в чудовому таборі. Це реально, можливо, допоможе деяким дітям", – каже Вероніка.

За час існування проєкту, а це без малого сім років, чотири із половиною тисячі дітей побували у "Мирному літі".

Нагадаємо, до онлайн-колекції музею "Голоси мирних" увійде й історія 17-річної Даніели Ковальової, яка не бачила родичів вже кілька років.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією