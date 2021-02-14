Знову втрати: троє бійців ООС підірвалися на Світлодарській дузі

На Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої на Світлодарській дузі. В результаті троє бійців загинули.
Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ" у Facebook.
"Під час переміщення на позиції внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", – йдеться в повідомленні.
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Інцидент стався недалеко від населеного пункту Новолуганське, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.
Раніше російські найманці оприлюднили відео з військовослужбовцем, якого раніше вважали зниклим під час чергування в зоні Операції об'єднаних сил. Він зник 28 січня.
Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін запевнив, що Росія "не кине Донбас".
Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі
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