Порятунок від COVID: Маріуполь забезпечують киснем металурги і Фонд Ріната Ахметова

Пацієнти дивуються кількості кисневих точок в маріупольській лікарні – більшість з них рятують саме завдяки кисню

Незважаючи на деяке покращення ситуації із захворюваністю на COVID-19 в Україні, тисячі пацієнтів як і раніше потребують кисневої терапії, яка для них є єдиним порятунком. В деяких областях проблему з киснем вже давно успішно вирішено.

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Де беруть життєво необхідний газ та як він потрапляє до лікарень, розповіли у сюжеті новин "Сьогодні".

Людмила Скицька вже подолала поріг критичного стану, однак пригадує момент, коли її забирали до маріупольської лікарні.

"Я переживала, как я буду в таком страшном отделении! Как я перенесу, мне кажется, здесь все эти вирусы, все эти короны. Бегают, летают", – ділиться жінка.

Ситуація з хворобою у неї майже класична: жінка чекала полегшення, але температура не відпускала і до маріупольської лікарні вона потрапила із двосторонньою пневмонією.

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"В тяжелом состоянии меня сюда привезли с ковидом", – розповіла Людмила Скицька.

Газ життя

Із маскою на обличчі Людмила пролежала більше тижня і переконана – без кисню не вижила б. Жінка була приємно здивована кількістю кисне вих точок у лікарні. Медики не приховують, більшість пацієнтів рятують саме завдяки невидимому газу.

"У нас была пациентка медработник. Ей 50 лет, поступила в тяжелом состоянии. Сатурация 35 процентов. Кислород фактически спас этой пациентке жизнь", – каже лікарка Дар'я Єжеленко.

Маріупольська лікарня № 9 приймає хворих на COVID-19 від початку пандемії.

"Две тонны жидкого кислорода в сутки потребляют все наши точки кислородные, которые имеются", – каже директор лікарні Олександр Железняк.

До чого тут Фонд Ріната Ахметова і металурги

Перш ніж потрапити до людини, кисень виробляють у спеціальних цехах Маріупольських меткомбінатів компанії "Метінвест".

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"Мы получаем кислород из воздуха методом низкотемпературной вертификации. Объемы в цеху – жидкий кислород порядка 8 тонн", – розповідає Сергій Макмак, в. о. начальника кисневого цеху ММКІ групи "Метінвест".

Одна машина перевозить у середньому до 6 тонн кисню. Далі він потрапляє до станцій, які також встановили за підтримки компанії "Метінвест" і Фонду Ріната Ахметова. Є ті, де потрібні балони. А ось кріостанції працюють без них. Завдяки цьому в місті зараз працює понад тисяча койок, до яких підведені кисневі точки. Це вдвічі більше, ніж було торік.

"Ключевое – это своевременная помощь. И мы ее получили. Сегодня мы национальные лидеры с точки зрения противостояния ковиду. Потому что есть сегодня жизненно важный кислород, который обеспечил каждую койку. И сам Ринат Леонидович, и Фонд Рината Ахметова – он всегда был рядом, начиная с 2014-го, когда случилась беда в нашем городе, были многочисленные обстрелы, тогда Фонд был рядом. И весь этот длинный промежутоквремени Фонд

Ахметова всегда был надежным плечом опоры", – каже міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Понад триста мільйонів гривень виділив Рінат Ахметов на боротьбу із COVID-19 в Україні. Усі ресурси бізнесів СКМ були задіяні, аби рятувати життя пацієнтів.

"Наша мета — сильна успішна Україна і щасливі українці. Благодійністю я займався завжди і ніколи натомість нічого не просив. Усе, чого я хочу, – щоб люди одужували і люди не хворіли", – каже Рінат Ахметов, засновник благодійного Фонду.

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Лише за два останніх тижні маріупольським лікарням відвантажили 114 тонн рідкого кисню та 19 тысяч кубометрів газоподібного кисню. Це надважливо, незважаючи на покращення ситуації із захворюваністю. Адже сам вірус мутує, і через це багато пацієнтів потребують саме кисневої терапії.

"Кислород является основным компонентом для лечения больных. Это и ускоряет процесс выздоровления, и улучшает качество выздоровления. Мы очень благодарны компании Метинвест и Фонду Рината Ахметова за ту аппаратуру и оборудование, которую мы получили в процессе работы", – каже директор Маріупольської лікарні № 9 Олександр Железняк.

Завдяки допомозі Фонду понад 600 ліжко-місць забезпечені киснем. Надсучасне обладнання уже рік надається понад пів тисячі лікарень по всій країні.

"В государственные больницы было передано более тысячи единиц крайне необходимой медицинской техники. В частности свыше 150 кислородных концентраторов. Ключевым элементом помощи стала закупка более 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Также медики получили от Фонда 337 тысяч экспресс-тестов, более двухсот тысяч средств индивидуальной защиты", – розповіла Ірина Блажан, директорка програм і проєктів Фонду Ріната Ахметова.

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