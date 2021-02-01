Врятувало малювання. Як дівчинка з Донбасу змогла вилікувати психологічні травми від війни

У розпал бойових дій її сім'я жила в Перевальську

За час російської агресії на Донбасі постраждали тисячі дітей. Більшість з них отримали важкі психологічні травми. Їх подолання може затягнутися на роки. Однак дівчинка Анастасія Пушкарьова змогла впоратися швидше.

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"Сьогодні" з'ясували, що допомогло дитині, яка у п'ять років побачила війну.

У розпал бойових дій Пушкарьові жили в Перевальську. Зараз це непідконтрольна територія Луганської області. Через загрозу життю сім'я вирішила поїхати з рідного міста.

Відео: Сьогодні

Від поганих спогадів дівчинку рятує малювання. У її роботах яскраві фарби завжди перемагають сірі кольори. Один малюнок навіть відправила на всеукраїнський конкурс і перемогла.

"Квітка – це Фонд Ріната Ахметова, а метелики – це люди, яким він вже допоміг", – сказала Настя.

У художньому конкурсі взяли участь десятки дітей. Усі вони в різні роки отримали допомогу від Фонду. Настя Пушкарьова за підтримки Фонду Ріната Ахметова приєдналася до проекту "Мирне літо дітям Донбасу".

"Вона знайшла собі нових друзів, вона спілкувалася з тими ж дітьми, які це все пережили. Вона багато нового дізналася, їй дуже цікаво було", – сказав батько дівчинки Євген Пушкарьов.

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Курси психологічної реабілітації у рамках проекту пройшли близько 4500 дітей, які проживають по обидва боки лінії розмежування.

Нагадаємо, раніше Фонд Ріната Ахметова допоміг з операцією на серці маленької Оленки з Маріуполя.

Крім того, Фонд Ріната Ахметова допоміг медустанові у Волновасі.

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