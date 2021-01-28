Допомагали фахівці: як у Маріуполі живуть бабуся з онуком, які втратили усіх рідних

У Маріуполі бабуся Людмила і онук Вілен Погорельські втратили всіх рідних. Зараз вони єдина опора один для одного.

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"Сьогодні" дізналися, як вони долають труднощі.

Кілька років тому вони втратили двох рідних людей. Спочатку померла мама хлопця, їй вилікували туберкульоз, але серце не витримало. Після цього бабуся забрала до себе Вілена з братом. Але згодом втратила одного з хлопчиків.

"У нього температура висока і все. Більше ніяких симптомів. Ні кашлю, нічого. Поки його обстежили, він впав у кому", – сказала Людмила.

З коми хлопець так і не вийшов. Тому бабуся стала для Вілена всім, у тому числі і наставником. Жінка відразу розуміла, що буде нелегко. Але рідного онука вирішила не віддавати в дитячий будинок. І зараз вони проводять багато часу разом.

Відео: Сьогодні

Знайти порозуміння допомогли фахівці. Людмила відвідувала тренінг Фонду Ріната Ахметова.

"По вихованню дуже цікаво було. Допомогло, тому що коли я одна, мені важко. Я послухала і я щось для себе взяла, спасибі. Я дуже вдячна", – зазначила Людмила.

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Фонд Ріната Ахметова підтримує сім'ю вже не один рік.

"Фонд Ріната Ахметова з початку збройного конфлікту на Донбасі підтримує сім'ї, які живуть поблизу зони бойових дій. Фонд вирішив у черговий раз підтримати Погорєльських, щоб нагадати, що вони не самі, що про них пам'ятають", – сказала директор департаменту комунікацій Фонду Ріната Ахметова Юлія Єршова.

Нагадаємо, раніше Фонд Ріната Ахметова допоміг з операцією на серці маленької Оленки з Маріуполя.

Крім того, програма Фонду Ріната Ахметова рятує життя у лікарнях Харківській області.

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