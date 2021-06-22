"Безглузде насильство". США жорстко звернулися до Росії через Донбас

Після кулеметного обстрілу Авдіївки окупантами американські дипломати розкритикували Росію – не може присмирити своїх маріонеток

США засуджують Росію за недавній обстріл позицій українських військовослужбовців біля Авдіївки, в результаті якого постраждав мирних жителя.

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Про це заявили в прес-службі американського посольства в Україні.

"Стурбовані повідомленнями про цивільного, що постраждав біля власного будинку внаслідок порушень режиму припинення вогню біля Авдіївки 19 червня", – заявили дипломати.

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На цьому тлі Росію закликали припинити "безглузде насильство, яке продовжує травмувати і вбивати українців" і взяти участь в переговорах про мирне врегулювання на Донбасі.

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Нагадаємо, що 19 червня окупанти вкотре порушили "режим тиші" на Донбасі, обстрілявши Авдіївку з великокаліберних кулеметів. В результаті місцевий житель 1989 року народження був поранений прямо біля власного будинку – українські військовослужбовці надали йому необхідну медичну допомогу та доставили до лікарні.

Як уже повідомлялося, за минулу добу, 21 червня, бойовики 14 раз порушили перемир'я на Донбасі, а 22 червня знову відкрили вогонь по Авдіївці з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також ми писали, що в США обговорюють можливість підключення до мирного врегулювання на Донбасі – остаточне рішення приймуть після консультацій з українською владою.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо