Стало відоме ім'я бійця ЗСУ, який загинув на Донбасі (фото)

Чоловікові було 38 років

Учора, 2 лютого, на Донбасі ворожий снайпер убив старшого матроса Дмитра Власенко. Йому надали всю необхідну допомогу, але поранення виявилися несумісні з життям. Через годину після інциденту лікарі констатували смерть.

Про це повідомив Анатолій Штірліц в Telegram.

За його словами, старший стрілець Власенко прослужив понад три роки в 503 окремому батальйоні морської піхоти. Його знали як чесну і добру людину.

Загиблому чоловікові було 38 років. Він з Миколаївської області, там у бійця залишилися батьки.

Нагадаємо, за тиждень бойовики поранили п'ятьох армійців, один з яких помер у лікарні. Ми розповідали, як снайперська куля окупантів днями важко поранила українського військового. Він показав прострілену каску бійця.

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