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Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі морпіха ЗСУ (фото)

22 січня, 12:06

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Військові уточнили, як саме загинув військовослужбовець бригади морської піхоти

Увечері, 21 січня, на Донбасі був убитий бойовиками український воїн Олександр Отрєп'єв. Про це повідомляє пресслужба 36 бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

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Військові уточнили, що боєць був убитий ворожим снайпером.

"Від поранення, несумісного із життям, загинув наш побратим старший матрос Отрєп'єв Олександр Сергійович. Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам’яті. Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти глибоко сумує і висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра", – йдеться у повідомленні.

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Раніше ми писали, що українська сторона у Спільному центрі з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) направила ноту в СММ ОБСЄ щодо обстрілів з боку бойовиків і вбивства українського військового.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", глава парламентського Комітету з питань зовнішньої політики, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олександр Мережко заявив, що поки президент Росії Володимир Путін при владі, закінчити війну на Донбасі буде дуже важко. Навряд чи він захоче відмовитися від важеля тиску на Україну.

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Донбас морпех втрати ЗСУ

Джерело: Сьогодні

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