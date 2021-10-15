Стріляли з мінометів і гранатометів. Бойовики на Донбасі п'ять разів порушили "тишу"

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції Збройних сил України

На Донбасі знову неспокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти з початку доби, 15 жовтня, п'ять разів порушили режим припинення вогню, з них три рази із застосуванням забороненого мінського домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

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Де стріляли

Поблизу Новозванівки вели вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм і протитанковий ракетний комплекс.

Неподалік Золотого-4 найманці скоїли обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

В сторону Новотошківського відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", – йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни в Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв є діти.

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