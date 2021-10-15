Стріляли із забороненої зброї. Окупанти на Донбасі тричі порушили "тишу"

За минулу добу, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це пише пресслужба ООС.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Де стріляли?
- Поблизу Південного окупанти вели вогонь з станкових протитанкових гранатометів.
- Біля Новолуганського позиції українських воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
- В районі Катеринівки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів.
Українські захисники відкривали вогонь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- Бойовики приховано готуються активізувати обстріли на Донбасі. Для цього завозять на окуповані території додаткове озброєння та боєприпаси.
- На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки. Крім того, поранили двох українських військових.