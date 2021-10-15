Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покрова-2021 👑 Міс Україна-Всесвіт
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

Стріляли із забороненої зброї. Окупанти на Донбасі тричі порушили "тишу"

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
15 жовтня, 07:21
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Збройні формування РФ продовжують обстрілювати позиції ЗСУ з метою підтримки напруги і провокування вогню
На Донбасі знову обстріли
На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

Реклама

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Де стріляли?

  • Поблизу Південного окупанти вели вогонь з станкових протитанкових гранатометів.
  • Біля Новолуганського позиції українських воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
  • В районі Катеринівки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів.

Українські захисники відкривали вогонь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

15 жовтня 1991. Кабмін приймає постанову про збереження середньої заробітної плати за вагітними жінками…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

83 270

захворіло за тиждень в Україні

+6%

Вакцинація
Станом на 14 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 364 933
Люди, які отримали мінімум одну дозу
7 794 187
Всього введених доз 14 159 120
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Кім Кардаш'ян для Balenciaga
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти