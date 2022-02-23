Студентів ВИШів "ДНР" хочуть змусити воювати проти України: викликають у військкомати

18-річних хлопців хочуть залучити до ударних угруповань

Бойовики полюють на студентів навіть на вулиці/Фото: колаж: "Сьогодні"

У так званій "ДНР" відкрили полювання на чоловіків, яких хочуть залучити до ударних угруповань, щоб взяти під свій контроль весь регіон. Студентів закладів вищої освіти терміново викликають у військкомат.

Про це йдеться на сторінці Донецького національного університету в російській соцмережі "ВКонтакті".

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Студентів вищого навчального закладу чоловічої статі, яким виповнилося 18 років, просять з'явитися у військкомати за місцем проживання для призову в "ряди Народної міліції".

"Повістки для тих, хто приписаний в гуртожитку — в університеті. Завтра ми будемо викликати/обдзвонювати всіх військовозобов'язаних. Будьте мужні, будьте готові. Це страшно, але у нас немає вибору. Або ми переможемо, або нас знищать. Коли вас призвуть, при собі ви повинні мати документи, змінну білизну, гроші та сухпайки на два дні", — йдеться у повідомленні.

Студентів ловлять на вулиці

Місцевий мешканець так званої "ДНР" розповів сайту "Сьогодні", що окупанти ловлять на вулиці студентів, щоб призвати до своїх лав. При цьому дають їм лише автомати Калашникова та патрони до них. Усе спорядження потрібно купувати самостійно.

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"Підліткам по 17 років "калаші" повидавали. Мовляв, ідіть, якщо що, вас постріляють", – розповів місцевий житель.

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