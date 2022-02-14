Доба на Донбасі: окупанти знову порушили "тишу"

У двох областях пролітали ворожі безпілотники, проте рубежі українських підрозділів залишилися без змін

Серед українських військових втрат не було / Колаж "Сьогодні"

На Донбасіминулої доби, 13 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксували 6 порушень, а 1 з них було із застосуванням забороненої зброї.

Про це повідомляє штаб ООС.

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Де стріляли

Поблизу Катеринівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Водяного супротивник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Мар'їнки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На околицях Водного збройні формування Російської Федерації застосували міномети калібру 120 мм.

Також у Донецькій та Луганській областях пролітали два ворожі безпілотники. Втрат серед українських військових не було.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися колишніми", – йдеться у повідомленні.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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