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Бойовики на Донбасі вбили українського військового, ще сімох поранили

14 липня 2021 7:47

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Бойовики різко активізувалися і вдарили по бійцям ЗСУ з кулеметів, мінометів і гранатометів

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі за останню добу, 13 липня, бойовики 13 раз обстріляли позиції українських військовослужбовців. Один військовий загинув, семеро постраждали.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Проти бійців ЗСУ російські найманці застосували гранатомети і великокаліберні кулемети, міномети 82-го і 120-го калібру, артилерію і стрілецьку зброю.

Поблизу яких населених пунктів стріляли:

  • Південне;
  • Троїцьке;
  • Водяне;
  • Тарамчук;
  • Павлопіль;
  • Широкино;
  • Причепилівка;
  • Луганське.

В ООС уточнили, що в напрямку Тарамчука бойовики обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру.

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У результаті порушень один військовий ЗСУ загинув. Ще п'ять військових отримали поранення, один – бойове травмування. Воїнів доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я одного з поранених – важкий, у решти – задовільний.

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З початку цієї доби, 14 липня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню – поблизу Луганського. У результаті один військовий отримав поранення, Зараз він у лікарні.

Нагадаємо, раніше ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив, що окупанти планують захоплення нових територій України – вони не забули про "Новоросію", проєкт на деякий час лише призупинили.

Крім того, нещодавно бойовики "ЛНР" заявили, що затримали злочинну групу з дев'яти людей, які нібито здійснювали замовні вбивства в Луганській області.

Також дивіться, яка ситуація у Золотому на Донбасі, де бойовики стріляли по ЗСУ кілька днів поспіль:

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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