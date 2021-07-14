Бойовики на Донбасі вбили українського військового, ще сімох поранили

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На Донбасі за останню добу, 13 липня, бойовики 13 раз обстріляли позиції українських військовослужбовців. Один військовий загинув, семеро постраждали.
Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Проти бійців ЗСУ російські найманці застосували гранатомети і великокаліберні кулемети, міномети 82-го і 120-го калібру, артилерію і стрілецьку зброю.
Поблизу яких населених пунктів стріляли:
- Південне;
- Троїцьке;
- Водяне;
- Тарамчук;
- Павлопіль;
- Широкино;
- Причепилівка;
- Луганське.
В ООС уточнили, що в напрямку Тарамчука бойовики обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру.
У результаті порушень один військовий ЗСУ загинув. Ще п'ять військових отримали поранення, один – бойове травмування. Воїнів доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я одного з поранених – важкий, у решти – задовільний.
З початку цієї доби, 14 липня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню – поблизу Луганського. У результаті один військовий отримав поранення, Зараз він у лікарні.
Нагадаємо, раніше ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив, що окупанти планують захоплення нових територій України – вони не забули про "Новоросію", проєкт на деякий час лише призупинили.
Крім того, нещодавно бойовики "ЛНР" заявили, що затримали злочинну групу з дев'яти людей, які нібито здійснювали замовні вбивства в Луганській області.
Також дивіться, яка ситуація у Золотому на Донбасі, де бойовики стріляли по ЗСУ кілька днів поспіль:
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією