Доба на Донбасі. Бойовики вдарили з гранатометів

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 22 червня, вони 9 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
- Поблизу Золотого-4 окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
- Неподалік Авдіївки російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- Біля Красногорівки ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
- Неподалік Лебединського окупанти обстрілювали наших захисників з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
- З мінометів 120-го калібру і гранатометів різних систем російсько-окупаційні війська двічі здійснювали обстріл поблизу Водяного, що на Приазов'ї.
- У напрямку Світлодарська ворог здійснював обстріл з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
- У районі населених пунктів Мар'їнка і Світлодарськ зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" і "Орлан-3М" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно пригнічені засобами РЕБ.
Читайте також: ЗСУ збили на Донбасі безпілотник бойовиків
З початку поточної доби, 23 червня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
- Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру.
- Неподалік Майорська противник застосував ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
- Біля Південного російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів 120-го калібру.
У відповідь на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .
Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Нагадаємо, 21 червня на Донбасі окупанти 14 разів відкривали вогонь.
Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією