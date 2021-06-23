Доба на Донбасі. Бойовики вдарили з гранатометів

Незважаючи на обстріли бойовиків, на щастя, загиблих і постраждалих серед бійців ЗСУ немає, а ситуація залишається під контролем

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 22 червня, вони 9 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Поблизу Золотого-4 окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Красногорівки ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Лебединського окупанти обстрілювали наших захисників з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

окупанти обстрілювали наших захисників з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. З мінометів 120-го калібру і гранатометів різних систем російсько-окупаційні війська двічі здійснювали обстріл поблизу Водяного , що на Приазов'ї.

, що на Приазов'ї. У напрямку Світлодарська ворог здійснював обстріл з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

ворог здійснював обстріл з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. У районі населених пунктів Мар'їнка і Світлодарськ зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" і "Орлан-3М" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно пригнічені засобами РЕБ.

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З початку поточної доби, 23 червня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру.

ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Майорська противник застосував ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

противник застосував ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Біля Південного російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів 120-го калібру.

У відповідь на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

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Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, 21 червня на Донбасі окупанти 14 разів відкривали вогонь.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією