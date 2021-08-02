Доба на Донбасі. Бойовики вдарили з гранатометів і отримали "відповідь"

Обстріли з боку бойовиків не припиняються. На щастя, загиблих і постраждалих серед бійців ЗСУ немає

На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: facebook.com/24th.brigade

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 1 серпня, вони чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування РФ обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Катеринівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Недалеко від населеного пункту Попасна ворог вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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У відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.

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З початку поточної доби, 2 серпня, обстрілів не зафіксовано.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Також нагадаємо, на Донбасі поранений український військовий.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією