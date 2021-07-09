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Загострення на Донбасі: один боєць ЗСУ загинув, другий поранений

9 липня 2021 8:18

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Бойовики продовжують порушувати перемир'я, зі штабу ООС повідомляють про пораненого і загиблого військових

На Донбасі знову неспокійно. Фото: ОПЕНГРАФ

На Донбасі знову неспокійно. Фото: ОПЕНГРАФ

На Донбасі внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Крім того, один український військовий отримав кульове поранення. Стан його здоров'я – задовільний.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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Крім того, за минулу добу, 8 липня, бойовики 11 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

  • Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.
  • Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • Неподалік Невельського і Причепилівки ворог застосовував міномети 120-го калібру.
  • У напрямку населеного пункту Піски російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • Поблизу Мар'їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї.
  • У районі Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го і 82-го калібрів.
  • Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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З початку поточної доби, 9 липня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

  • Поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • Біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм.
  • Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів.
  • А у напрямку населеного пункту Піски противник здійсник обстріл з мінометів 120-го калібру.

У відповідь на обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкрили вогонь.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Також нагадаємо, на Донбасі загинув майор ЗСУ.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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