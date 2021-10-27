Доба на Донбасі: окупанти 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, є загиблі

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України

Окупанти поранили українських військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 26 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранено двох бійців ЗСУ – один із них загинув.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли?

Біля Гранітного чотири рази вели вогонь із артилерії калібру 122 мм.

чотири рази вели вогонь із артилерії калібру 122 мм. Поблизу Новозванівки обстріл з автоматичних верстатових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, ділянки місцевості у районі цього населеного пункту потрапили під обстріл із артилерії калібру 122 мм.

обстріл з автоматичних верстатових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, ділянки місцевості у районі цього населеного пункту потрапили під обстріл із артилерії калібру 122 мм. Недалеко від Троїцького вогонь із протитанкового ракетного комплексу.

вогонь із протитанкового ракетного комплексу. В сторону Кримського з артилерії калібру 122 мм.

з артилерії калібру 122 мм. В напрямку Травневого із гранатометів різних систем.

із гранатометів різних систем. Біля Зайцевого із станкових протитанкових гранатометів.

із станкових протитанкових гранатометів. Позиції у Луганського з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Павлополя задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

На 7 годину ранку, 27 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням артилерії калібру 122 мм.

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