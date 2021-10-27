Доба на Донбасі: окупанти 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, є загиблі

Минулої доби, 26 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранено двох бійців ЗСУ – один із них загинув.
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
Де стріляли?
- Біля Гранітного чотири рази вели вогонь із артилерії калібру 122 мм.
- Поблизу Новозванівки обстріл з автоматичних верстатових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, ділянки місцевості у районі цього населеного пункту потрапили під обстріл із артилерії калібру 122 мм.
- Недалеко від Троїцького вогонь із протитанкового ракетного комплексу.
- В сторону Кримського з артилерії калібру 122 мм.
- В напрямку Травневого із гранатометів різних систем.
- Біля Зайцевого із станкових протитанкових гранатометів.
- Позиції у Луганського з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Поблизу Павлополя задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні.
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На 7 годину ранку, 27 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням артилерії калібру 122 мм.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- За даними розвідки, Росія може вдатися до новим провокаціям проти представників ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.
- На Донбасі бойовики безпідставно затримують на вулицях чоловіків призовного віку та відправляють їх на військові збори.