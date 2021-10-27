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Доба на Донбасі: окупанти 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, є загиблі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 жовтня, 07:21
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Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України
Окупанти поранили українських військових
Окупанти поранили українських військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 26 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранено двох бійців ЗСУ – один із них загинув.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли?

  • Біля Гранітного чотири рази вели вогонь із артилерії калібру 122 мм.
  • Поблизу Новозванівки обстріл з автоматичних верстатових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, ділянки місцевості у районі цього населеного пункту потрапили під обстріл із артилерії калібру 122 мм.
  • Недалеко від Троїцького вогонь із протитанкового ракетного комплексу.
  • В сторону Кримського з артилерії калібру 122 мм.
  • В напрямку Травневого із гранатометів різних систем.
  • Біля Зайцевого із станкових протитанкових гранатометів.
  • Позиції у Луганського з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Поблизу Павлополя задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні.

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На 7 годину ранку, 27 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням артилерії калібру 122 мм.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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