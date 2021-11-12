Доба на Донбасі: окупанти 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, є поранений

Минулої доби, 11 листопада, з боку бойовиків зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню, 4 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранений боєць ЗСУ.
Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook .
Де стріляли
- У Мар'їнки відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- У напрямку Новозванівки тричі вели вогонь, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.
- У районі Зайцево здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17.
- У Троїцького вели вогонь із великокаліберних кулеметів.
- Неподалік Гнутового та Луганського обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
- У напрямі Широкине обстріл вівся з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- У бік Кримського двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
- Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні.
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Станом на 7 годину ранку, 12 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксували.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- За даними розвідки, Росія може вдатися до новим провокаціям проти представників ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.
- На Донбасі бойовики безпідставно затримують на вулицях чоловіків призовного віку та відправляють їх на військові збори.