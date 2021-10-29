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Доба на Донбасі: окупанти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ, є поранені

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
29 жовтня, 07:45
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Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних сил України
Окупанти поранили українських військових
Окупанти поранили українських військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 28 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 5 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Українські військовослужбовці зазнали серйозних поранень.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

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Де стріляли?

  • Поблизу Луганського окупанти двічі обстріляли із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
  • У напрямку Кримського двічі відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм.
  • Також з мінометів калібру 82 мм обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки.
  • Біля Новозванівки застосували міномети калібру 120 мм.
  • У бік Троїцького вели вогонь із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • У районі Зайцевого окупанти двічі обстрілювали наші позиції, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.
  • У бік Катеринівки задіяли гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
  • Позиції наших захисників біля Причепилівки потрапили під обстріл із автоматичних верстатових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • Поблизу Новоолександрівки обстріл вівся з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
  • Біля Золотого-4 задіяли автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.
  • Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні штабу.

Станом на 7-му годину ранку 29 жовтня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню

Біля Причепилівки обстріляли із автоматичних верстатових гранатометів. Один військовослужбовець отримав поранення. Йому надали медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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