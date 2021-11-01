Доба на Донбасі: окупанти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ, є поранений

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних сил України

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 31 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранений боєць ЗСУ.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли

Поблизу Луганського та Майорського вели вогонь із гранатометів різних систем.

У районі Новоолександрівки обстріляли з великокаліберних кулеметів.

Біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл із великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Неподалік Мар'їнки і двічі біля Шумов ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У бік Золотого-4 задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

Біля Новолуганського двічі відкривали вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс та стрілецьку зброю.

Біля Зайцевого застосували станкові протитанкові гранатомети.

З автоматичних станкових гранатометів стріляли в Новотошківському районі.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні штабу.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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