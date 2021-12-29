Доба на Донбасі: окупанти 2 рази порушили "тишу"

Минулої доби, 28 грудня, з боку бойовиків на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
Де стріляли
- У Луганській області, неподалік Катеринівки, противник відкривав вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
- У бік Кримського окупанти відкривали вогонь зі станкових та протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", – йдеться у повідомленні.
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Станом на 7 годину ранку, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.
Ситуація на Донеччині
- Наразі ми спостерігаємо загострення ситуації на Донбасі. За даними штабу ООС, 27 грудня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. В одному випадку застосовувалося заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
- Через загострення на фронті останніми днями українська сторона у Тристоронній контактній групі скликала на 28 грудня позачергове засідання робочої підгрупи з безпеки.
- При цьому 22 грудня офіс Президента України повідомляв про очікування відновлення на Донбасі перемир'я. Про це домовилися учасники Тристоронньої контактної групи.
- Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що на окуповані території Донбасу завозять із Росії товари військового призначення під виглядом "гуманітарного конвою".