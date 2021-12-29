Доба на Донбасі: окупанти 2 рази порушили "тишу"

29 грудня з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано

Окупанти обстріляли Катеринівку та Кримське / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 28 грудня, з боку бойовиків на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли

У Луганській області, неподалік Катеринівки, противник відкривав вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

У бік Кримського окупанти відкривали вогонь зі станкових та протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", – йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація на Донеччині