Доба на Донбасі: окупанти не порушували режиму тиші

Минулої доби, 4 грудня, та на 07:00, 5 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Про це пише прес-служба ООС.
У штабі наголосили, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою. Українські військові виконують завдання щодо стримування агресії з боку Росії.
Далі по темі
У Мережі показали наслідки обстрілів Станиці Луганської
3 грудня відбувся обстріл селища Станиця Луганська, а саме так званого району "Кондрашівка".
Що з електрикою
Перебиті дроти, через що приблизно 2 тис. домоволодінь у селі Малинове та частини Станиці Луганської залишилися без електроенергії. Ведуться ремонтні роботи представниками "Луганського енергетичного об'єднання" (ЛЕО).
Чи є постраждалі
За попередньою інформацією, ніхто із мирних жителів не постраждав.
На місці пригоди побували працівники гуманітарної організації. По вул. Кринична пошкоджено будинок та господарські будівлі у дворі. У будинку проживає 68-річна Валентина Миколаївна разом із сином (чоловік з інвалідністю).
"Ми дивом залишилися живі. Один з уламків влетів прямо в стіну над ліжком. Розбито вікно, шифер на даху, супутникова антена вся зрешечена. У гаражі вікна повибивало, на сараї дах побитий", – розповіла вона.
Раніше ми писали:
- У зоні ООС поранили українського військового.
- Російські найманці на сході України посилили обстріли.
- Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС, затримали на лінії розмежування окупанта.