Доба на Донбасі: окупанти поранили українського військового

Минулої доби, 22 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 3 обстріли, 1 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це пише пресслужба ООС.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний", – йдеться у повідомленні.
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Де стріляли?
- Неподалік Травневого і безпосередньо по населеному пункту Травневий ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
- Поблизу Водяного Донецької області російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
- Окрім цього, противник пустив у дію безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-25.
Порушення "тиші" сьогодні
Станом на 07:00 23 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Де стріляли?
- У напрямку Водяного окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
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