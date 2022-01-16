Доба в ООС: окупанти не порушували "тишу"

За період новорічних свят російські найманці на Донеччині посилили передові позиції

На Донбасі за добу обстрілів не було / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 15 січня, та станом на 07:00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

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Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відображення та стримування збройної агресії Росії.

Окупанти посилюють позиції

За період новорічних свят російські найманці на Донбасі посилили передові позиції армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневої поразки.

"Під керівництвом офіцерів ЗС РФ проводяться тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для поразки на позиціях підрозділів Об'єднаних сил", – інформує українська розвідка.

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У Горлівці на хімзаводі стався витік аміаку

За даними розвідки, 14 січня 2022 року окупаційна влада доставила до окупованого міста на ПАТ "Концерн Стирол" певну кількість ємностей з аміаком. Їхня герметичність була неналежною, а через це стався значний витік небезпечної для навколишнього середовища та людей речовини.

За даними розвідки, 14 січня 2022 року окупаційна влада доставила до окупованого міста на ПАТ "Концерн Стирол" певну кількість ємностей з аміаком. Їхня герметичність була неналежною, а через це стався значний витік небезпечної для навколишнього середовища та людей речовини.

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