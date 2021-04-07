Такого загострення на передовій давно не було: що відбувається на Донбасі

На Донбасі військові кажуть, що такого загострення, як в останні дні, на фронті не було вже давно. Причому ворог зовсім знахабнів – стріляє не криючись навіть вдень і використовує заборонене озброєння. Бійці впевнені – Росія не буде дотримуватися ніяких домовленостей.

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Кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко вже на підході до позицій чує кулеметні черги з боку бойовиків. Відстань до ворога тут мінімальна – декілька сотень метрів. Російські найманці ховаються в руїнах терміналу аеропорту імені Прокоф'єва (біля Донецька) і зовсім поруч із будинками мирних жителів.

Днями саме звідси прилетіли протитанкові ракети. Уже тиждень бойовики обстрілюють ці позиції, геть забувши про перемир'я.

"Працює міномет 120-го калібру, 82-го калібру, стрілецькі бої тривають", – розповів військовослужбовець ЗСУ Артем.

Відео: Сьогодні

Бійці не вірять, що Росія буде виконувати якісь домовленості.

"Це вже стало їхньою улюбленою традицією. Підписувати перемир'я, порушувати його, звинувачувати нас у цьому", – розповів Байда, який вже майже сім років на війні.

Його побратим Авер також на війні із самого початку. Пройшов пекло Іловайська, Дебальцевого, бої за Широкине і воював мало не на всій лінії фронту.

"Вже хочеться, щоб якась остання фаза сталася. Наступ, останній пік з нашою перемогою", – сказав він.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", тільки 6 квітня на Донбасі загинули двоє бійців ЗСУ, пізніше стали відомі їхні імена.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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