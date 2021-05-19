ТКГ домовилася розблокувати роботу двох КПВВ на Донбасі

Сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття пунктів пропуску "Щастя" і "Золоте"

КПВВ "Щастя" / Фото: Олександр Махов, Сьогодні

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) під час сьогоднішньої відеоконференції домовилася про розблокування процесу відкриття пунктів пропуску "Щастя" і "Золоте" на Донбасі.

Реклама

Про це повідомила українська делегація в ТКГ у Telegram.

"Сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ "Щастя" і "Золоте", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що координатор гуманітарної підгрупи посол Тонні Фріш підтвердив готовність відвідати зазначені КПВВ для об'єктивної оцінки виконання умов для їх відкриття.

Українська сторона також запропонувала узгодити план розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об'єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування.

Реклама

Читайте також: Медведчук може зірвати переговори по Донбасу? Кравчук дав відповідь

Крім того, Україна як і раніше наполягає на необхідності якнайшвидшого звільнення утримуваних бойовиками осіб і вживає всіх необхідних заходів для цього, але її пропозиції "не зустрічають належної реакції російської сторони".

Раніше Україна пропонувала розблокувати роботу пунктів пропуску "Щастя" і "Золоте" на Донбасі до Великодніх свят, але її пропозиція не знайшла підтримки.

Нагадаємо, за словами представника України в ТКГ Сергія Гармаша, на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи російська делегація в питанні обміну полоненими пропонувала передати Україні чотирьох жінок, але угода зірвалася.

Ми також повідомляли, що політична підгрупа в Тристоронній контактній групі вимушено оголосила перерву у засіданні на прохання української сторони через участь у переговорах терористки Майї Пирогової як "експерта" з боку бойовиків.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією