На Донбасі поранили українських військових: де стріляли

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На Донбасі троє українських військовослужбовців отримали поранення в результаті обстрілу озброєними формуваннями РФ. Їх доставили в лікарню.

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Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

"У смузі відповідальності ОТУ "Північ", внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське, два військовослужбовці ЗС України отримали поранення та один бойове травмування", – заявили в штабі ООС.

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Стан здоров'я українських захисників задовільний.

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"На місці події працюють посадові особи військової частини і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ТКГ домовилася про розблокування процесу відкриття пунктів пропуску "Щастя" і "Золоте" на Донбасі.

Крім того, повідомлялося, що на Донбасі засікли скупчення танків бойовиків.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією