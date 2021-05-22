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На Донбасі поранили українських військових: де стріляли

22 травня, 01:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Наразі стан здоров'я українських захисників задовільний, їм надано медичну допомогу

/ Фото: Getty Images

На Донбасі троє українських військовослужбовців отримали поранення в результаті обстрілу озброєними формуваннями РФ. Їх доставили в лікарню.

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Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

"У смузі відповідальності ОТУ "Північ", внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське, два військовослужбовці ЗС України отримали поранення та один бойове травмування", – заявили в штабі ООС.

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Стан здоров'я українських захисників задовільний.

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"На місці події працюють посадові особи військової частини і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ТКГ домовилася про розблокування процесу відкриття пунктів пропуску "Щастя" і "Золоте" на Донбасі.

Крім того, повідомлялося, що на Донбасі засікли скупчення танків бойовиків.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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