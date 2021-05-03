На Великдень окупанти атакували ЗСУ

Цієї ночі на фронті теж було неспокійно. В ООС розповіли, де стріляли проросійські бойовики

На Донбасі не вщухають обстріли. Бойовики атакували позиції української армії навіть на Великдень: 2 травня противник здійснив один обстріл.

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Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил.

Військові зазначають, що окупаційні війська продовжують ігнорувати режим припинення вогню. Українська сторона в СЦКК негайно повідомила про це представникам ОБСЄ.

"Протягом минулої доби, 2 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.Зокрема, неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, вже з початку поточної доби противник атакував позиції української армії в районі н.п. Піски зі стрілецької зброї.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в ОРДЛО окупанти активно видають українцям російські паспорти. За даними російського МВС, лише за останні два роки близько 500 тисяч жителів окупованих територій стали громадянами Росії.

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