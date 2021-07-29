У бойовиків знову великі втрати, але ЗСУ тут ні при чому: що сталося в "Л/ДНР"

Окупанти дуже добре навчилися самоліквідуватися і українським військовим навіть не доводиться стріляти

У бойовиків знову проблеми / Фото: Getty Images

Поки на передовій бойовики не припиняють обстріли, у тилу вони теж не сидять склавши рук – під час бойової підготовки загинули і отримали поранення семеро осіб.

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Про це повідомив в Twitter офіцер розвідки ЗСУ Сергій Нещадим.

За його словами, це втрати бойовиків за вчорашній день і всі небойові:

загинули три людини – 1 омсбр "1 АК" (під час занять з бойової підготовки);

поранення отримали чотири людини – троє з 1 омсбр "1 АК" (під час занять з бойової підготовки), і ще один 100 омсбр "1 АК" (необережне поводження зі зброєю).

Нагадаємо, 27 липня виповнився рівно рік т. зв. перемир'я на Донбасі. Росія регулярно зривала мирні домовленості з самого початку. Українська сторона в ТКГ заявила, що втрат стало удвічі менше.

Також ми писали, що 26 липня Росія вдарила з артилерії, ЗСУ зазнали великих втрат – поранення отримали чотири людини, ще троє – бойові травми. Пізніше стало відомо, що бойовики завдали удару далеко в тил по командному пункту ЗСУ, в результаті чого постраждали дівчата-військовослужбовці.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією