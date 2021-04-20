У бойовиків за тиждень втрати більше 20 осіб: що відбувається в "Л/ДНР"

Українські військові навіть не доклали до цього руку – противник добре навчився самоліквідовуватися

Бойовики на Донбасі тільки за минулий тиждень зазнали втрат більше 20 осіб убитими і пораненими. А для поповнення своїх підрозділів знову намагаються вербувати місцеве населення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Так, з 20 квітня російське командування посилює заходи з "призову" місцевого населення на "військову службу" в з'єднання і частини "першого і другого армійських корпусів". Т.зв. військкомати окупантів повинні протягом десяти днів уточнити списки і наявність осіб, яких призиватимуть примусово.

Також відзначається постійне збільшення небойових втрат серед особового складу в підрозділах противника. Минулого тижня кількість таких втрат склало: безповоротних – 7 бойовиків, санітарних – 16.

Своэю чергою російські пропагандисти продовжують сіяти фейки, в яких намагаються перекласти відповідальність за загибель бойовиків на українських військових.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями на Донбасі бойовик стріляв у 15-річну дівчинку, а потім спробував втекти на підконтрольну Україні територію – але не вийшло.

Відео: Сьогодні

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