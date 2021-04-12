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У Зеленського назвали кількість загиблих на Донбасі з початку року

12 квітня, 06:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Мендель закликала не піддаватися паніці

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі з початку цього року загинули вже 26 українських військових, тоді як за півроку дії домовленостей про припинення вогню в 2020-му на лінії фронту загинули п'ять українців.

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Про це заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель в ефірі телеканалу "Дім".

"За півроку, що дотримувалися режиму тиші, було лише п'ять загиблих із нашого боку. А вже цього року, за трохи більше трьох місяців загинули 26 українських військових", – розповіла вона.

Водночас, на думку Мендель, навіть незважаючи на концентрацію близько 40 тис. російських військових біля східного кордону України, піддаватися паніці не слід.

"Чи може Росія наступати? Так, і ми це бачили в 2014 році. Але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, піддаватися паніці і посилювати обстановку – це така ж дурість, як недооцінювати реальність загрози", – впевнена прес-секретар президента.

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Вона також підкреслила, що Україна не планує наступ на окуповані території Донбасу.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі 10 квітня 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув український військовий, ще одного поранили.

Ми також повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що якщо Росія продовжить агресивні дії на Донбасі, то їй доведеться мати справу з наслідками.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Донбас військові загиблі Офіс президента Юлия Мендель
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