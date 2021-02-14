Яценюк: Убивство українських бійців – це помста Путіна

Росія почала ескалацію на фронті після заборони мовлення телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

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Про це заявив лідер "Народного фронту" (НФ) і прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк після того, як троє бійців ООС підірвалися на Світлодарській дузі.

"Якщо ви не дозволяєте ідеологічно і пропагандистськи підривати вас зсередини, ми будемо стріляти і вбивати вас на фронті – цинічна логіка Кремля ", – підкреслив Арсеній Яценюк.

Про кінець так званого перемир'я вже відкрито говорять в українській делегації ТКГ, нагадав лідер НФ.

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Саме тому кров українських захисників на руках проросійської "п'ятої колони", заявив Яценюк.

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"Це про ваше "працевлаштування" та повернення до пропагандистських камер і мікрофонів сьогодні дбає Росія, безжально вбиваючи найвідданіших патріотів нашої держави. Це вас запрошують на російські ресурси – ви там свої і ви одні з них. Це для вас Путін готовий менше стріляти, поки ви могли безкарно поширювати фейки і брехню про Україну, підміняючи собою гармати і кулемети", – підкреслив він.

"Співчуття кожному українцеві, для кого ці втрати – особистий біль і горе", – висловив співчуття сім'ям загиблих бійців Арсеній Яценюк.

"Самопожертву наших героїв не повинно бути знецінено. Україна має стати вільною від зовнішньої і внутрішньої окупації. Вічна пам'ять і слава загиблим героям", – написав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, поки на передовій тривають обстріли з боку бойовиків, у тилу в окупантів помітили велике скупчення військової техніки. Спостерігачі ОБСЄ повідомили про порушення окупаційними військами Мінських домовленостей.

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"Збільшення обстрілів – це спроби тиску на Україну" – так висловився Зеленський під час візиту на передову:

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