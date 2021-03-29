Україна готова до наступу на Донбасі: Хомчак сказав, що заважає ВСУ

Атака ЗСУ на Донецьк може мати свої наслідки

Українська армія готова до наступу на позиції російсько-окупаційних військ на Донбасі, але майбутня атака залежить не від наказу президента Володимира Зеленського.

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Про це їм глава Генштабу і головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив в інтерв'ю Олесі Бацман.

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ЗСУ мають бути готові до оборони своєї території і тому постійно проводять навчання і "готуються до всіх дій" зокрема і до наступу, зазначив Хомчак.

"Ми створюємо навчально-матеріальні бази, нам в цьому дуже серйозно допомагають партнери. Тому що по-іншому не можна ... Якщо ви запитаєте, чи готові ми сьогодні (до наступу – ред.)? Готові, тому що Україна знаходиться в небезпеці", – сказав глава Генштабу.

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Наступ на Донбасі залежить не від наказу президента, тому що перед настанням потрібно оцінити всі ризики.

"Треба прораховувати наслідки, сили, резерви, здатності держави. Донецьк – це багатомільйонне місто, якщо підемо в наступ, тобто ризики, що загине багато цивільного населення. Треба оцінити ризики, хто проти нас піде", – пояснив Хомчак.

Він стверджує, що ЗСУ були готові до наступу в 2014 році, але цьому завадили регулярні війська Росії на Донбасі.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня на Донбасі сталося загострення, в результаті якого четверо бійців ЗСУ загинули і ще двоє були поранені.

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А тільки за 25 березня Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала майже 500 випадків порушення вогню.

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