На Донбасі знову атакували українські війська: де стріляли

Окупанти продовжують нагнітати обстановку на лінії розмежування – стріляють по бійцям ООС і запускають розвідувальні безпілотники

Фото: facebook.com/93OMBr

Бойовики і російські війська продовжують загострювати ситуацію на Донбасі – за минулу добу, 10 липня, бойовики 11 раз порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Це трохи менше, ніж напередодні.

Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

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Обстріли велися по позиціями ООС біля таких населених пунктів:

Миронівське – з артилерійських систем калібру 122-мм;

– з артилерійських систем калібру 122-мм; Водяне (під Донецьком) – з мінометів 120-го калібру;

(під Донецьком) – з мінометів 120-го калібру; Водяне (на Приазов'ї) – з артилерійських систем калібру 122-мм і гранатометів різних систем;

(на Приазов'ї) – з артилерійських систем калібру 122-мм і гранатометів різних систем; Широкино – з мінометів 82-го калібру;

– з мінометів 82-го калібру; Світлодарськ – з мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів;

– з мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів; Піски – з мінометів 82-го калібру;

– з мінометів 82-го калібру; Золоте-4 – з протитанкового ракетного комплексу.

Крім того, ворожі БПЛА тричі перетинали лінію розмежування.

З початку доби 11 липня обстрілів та інших порушень перемир'я не було. І вчора, і сьогодні обійшлося без втрат з боку українських захисників.

Нагадаємо, що в результаті обстрілу позиції ООС біля Золотого 9 липня загинув 43-річний старший солдат Володимир Яськів.

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За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, українська влада ще в 2019 році затвердили щонайменше п'ять варіантів дій по врегулюванню ситуації в ОРДЛО.

Про інші втрати України дивитися у відеосюжеті "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією