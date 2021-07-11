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На Донбасі знову атакували українські війська: де стріляли

11 липня 2021 8:49

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Окупанти продовжують нагнітати обстановку на лінії розмежування – стріляють по бійцям ООС і запускають розвідувальні безпілотники

Фото: facebook.com/93OMBr

Фото: facebook.com/93OMBr

Бойовики і російські війська продовжують загострювати ситуацію на Донбасі – за минулу добу, 10 липня, бойовики 11 раз порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Це трохи менше, ніж напередодні.

Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

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Обстріли велися по позиціями ООС біля таких населених пунктів:

  • Миронівське – з артилерійських систем калібру 122-мм;
  • Водяне (під Донецьком) – з мінометів 120-го калібру;
  • Водяне (на Приазов'ї) – з артилерійських систем калібру 122-мм і гранатометів різних систем;
  • Широкино – з мінометів 82-го калібру;
  • Світлодарськ – з мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів;
  • Піски – з мінометів 82-го калібру;
  • Золоте-4 – з протитанкового ракетного комплексу.

Крім того, ворожі БПЛА тричі перетинали лінію розмежування.

З початку доби 11 липня обстрілів та інших порушень перемир'я не було. І вчора, і сьогодні обійшлося без втрат з боку українських захисників.

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Нагадаємо, що в результаті обстрілу позиції ООС біля Золотого 9 липня загинув 43-річний старший солдат Володимир Яськів.

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За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, українська влада ще в 2019 році затвердили щонайменше п'ять варіантів дій по врегулюванню ситуації в ОРДЛО.

Про інші втрати України дивитися у відеосюжеті "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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