Принизили і побили при дітях: дружина чоловіка, що розгромив супермаркет сокирою, пояснила його дії

Жінка стверджує, що чоловік у стані афекту захищав сім'ю, і просить підтримати їх матеріально

Дружина чоловіка, який розтрощив сокирою супермаркет АТБ у Маріуполі, розповіла свою версію виникнення конфлікту.

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У Мережі опублікували відповідне відеозвернення жінки.

Юлія Ломтадзе, зачитуючи текст з телефону, розповіла, що 22 квітня вона стояла в черзі біля каси в супермаркеті разом із дітьми, коли касир зажадала, щоб на дітей 11-ти і 4-х років наділи маски або вона не проб'є товар.

Дівчина почала доводити своє право не носити маску, посилаючись на Конституцію. Крім того, вона стверджує, що є астматиком і не носить маску за медичними показами.

За словами жінки, далі на її адресу посипалися образи з боку персоналу АТБ і покупців, вони також погрожували викликати поліцію і "всіляко принижували".

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"На мене напала невідома жінка, схопила мене за волосся і завдавала ударів руками. А через деякий час в магазин забіг її чоловік, вдарив мене в обличчя і всіляко допомагав їй бити мене на очах дітей. Після того, як діти почали кричати, вони відпустили і зникли", – розповіла Юлія.

Вона стверджує, що супермаркет приховує відео з інцидентом і на суді його представники стверджували, що у них були технічні неполадки.

Жінка стверджує, що Йосип Ломтадзе був у стані афекту, оскільки захищав сім'ю, вона також попросила підтримати її, в тому числі матеріально, і залишила реквізити карти для збору коштів на захист чоловіка.

Нагадаємо, кілька днів тому в Маріуполі Донецької області чоловік з сокирою напав на супермаркет мережі АТБ. Він буквально розтрощив всі каси на очах у співробітників магазину і відвідувачів.

Ми також писали, що в Києві поліцейський напав на жінку через маску, а в Одесі з тієї ж причини чоловіки побилися в продуктовому магазині.