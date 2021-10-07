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"Жахливий страх": Фонд Ахметова збирає спогади про початок війни на Донбасі (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
7 жовтня, 20:48
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Війна почалася для всіх – питання тільки в тому, яким для кожного є той перший день
Сім'я Трофимчук ніколи не забуде цей кошмар
Сім'я Трофимчук ніколи не забуде цей кошмар / Фото: Колаж: Сьогодні

Влітку 2014-го – Олена Трофимчук назавжди зачинила за собою двері будинку в рідній Макіївці і почала все з чистого аркуша. Вийшла заміж і народила дитину – вже в Одесі. Там тепер і її сім'я, і будинок, і друзі, і робота. Втім забути той день, який змінив її світ – не зможе ніколи. Історії першого дня війни на Донбасі – збирає Фонд Ріната Ахметова: щоб пам'ятали.

Молодший брат Євгенії закінчив перший клас вже не на батьківщині. Влітку 2014 року сім'я Трофимчук виїхала назавжди.

"Це був жахливий страх. Не знаю, як описати цей жах", – говорить переселенка з Макіївки Євгенія Трофимчук.

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Але перед тим встигли побачити всі жахи війни. Зараз Євгенія не може пройти повз бездомних тварин, адже під час обстрілів вони страждали, як і люди.

"У кого-то у бабусі потрапив снаряд в будинок, чиїхось друзів, сусідів і т.д. Собаки, на вулицях вони вмирали від серцевого нападу, тому що вони не витримували цих вибухів", – згадує Євгенія.

Батьки Євгенії досі не можуть говорити про війну на Донбасі. Боляче!

"Це дуже болить і це все намагаються законсервувати. Це буде боліти ще довго. Мої батьки дуже багато сил і ресурсів поклали на те, щоб побудувати будинок, в якому ми жили", – розповідає переселенка.

Відразу після початку бойових дій Євгена з рідними поїхала в Соледар. Матеріальне становище було дуже важке.

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"Від Фонду Ріната Ахметова ми отримували гуманітарну допомогу. Продуктові набори. Це дуже рятувало, тому що залишилися без засобів до існування. Шахти всі закрилися. Мама не працювала. Це дуже виручало, продуктів вистачало на довгий час", – говорить Євгенія.

Життя в Одесі

І вже в Одесі почалося нове життя. Першою приїхала Євгенія, згодом – і її батьки. Зараз дівчина працює в агентстві з нерухомості. У неї вже є власна сім'я і плани на майбутнє.

"Нас багато що пов'язує з Одесою. Вийшла заміж в Одесі. Дитині – три роки. Я рада, що мені не довелося захищати свою дитину від війни", – ділиться дівчина.

Але спогади про дитинство, про рідне місто будуть з Євгенією завжди. І ними вона хоче поділитися з українцями в межах проекту музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова "Один день". Адже війна в чотирнадцятому році почалася для всіх. Питання тільки в тому – яким для кожного є той перший день?

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"Вирішила взяти участь у проекті один день, тому що, по-перше, була надана допомога. Люди повинні знати, що це була дійсно війна, боротьба за виживання, кожен день як останній", – говорить Трофимчук.

Залишити свої спогади про перший день війни можна в соцмережах. Обов'язково з хештегом – #ОДИНДЕНЬ2014.

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