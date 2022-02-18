У центрі Донецька прогримів потужний вибух – ЗМІ

У центрі Донецька пролунав потужний вибух. Вибух стався за кілька десятків метрів від будівлі "уряду ДНР".

Про це повідомляють РІА Новини.

Місцеві донеччани підтвердили кореспонденту "Сьогодні", що чули звук вибуху.

"Був схожий на звук вихідного снаряда, але розумію, що трапилося щось інше. Щойно побачив у місцевих пабликах, що, нібито, вибухнула чи підірвали чиюсь машину", – повідомив нам донеччанин, який проживає відносно неподалік центру.