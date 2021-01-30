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У "ДНР" з понеділка починають вакцинацію від COVID-19 російською "Супутник V" – ЗМІ

30 січня, 20:44

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Вакцина 30 січня прибула з Росії на окуповану територію

На окуповану частину Донбасу, в так звану "Донецьку народну республіку", доставили вакцину від COVID-19 російського виробництва "Супутник V".

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Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в "митниці ДНР".

За інформацією агентства, вакцинацію в "ДНР" мають намір почати з 1 лютого.

"Вакцина ось у ці хвилини заїхала в республіку. Вакцинація розпочнеться з визначених раніше категорій в понеділок-вівторок", – розповів співрозмовник видання.

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Зазначається, що ватажки "ДНР" обіцяють вакцинувати в першу чергу представників освітніх і медичних установ.

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Окупаційна "влада" так званої "Луганської народної республіки" також раніше заявляла, що очікує в січні вакцину від COVID-19 з Росії "Супутник V".

Нагадаємо, за словами міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова, жителі тимчасово непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей зможуть вакцинуватися проти коронавірусу на контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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