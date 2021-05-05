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У Донецькій області чоловік підірвався на кладовищі

5 травня, 10:48

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Після вибуху з кладовища евакуювали людей і обстежили територію – попередньо, вибухівка саморобна

У Верхньоторецькому Донецької області під час прибирання на кладовищі стався вибух. У результаті загинув чоловік. Його дружина, яка була поруч, не постраждала.

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Про це повідомили в МВС.

З кладовища евакуювали людей, територію обстежили фахівці. За попередніми даними вибухотехніків, на місці спрацював саморобний вибуховий пристрій.

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Дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тепер поліція буде з'ясовувати, звідки на кладовищі взялася вибухівка.

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Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Донецьку стався вибух у висотці на вулиці Челюскінців. Рвонуло на третьому поверсі. У вогні загинули двоє людей.

Крім того, у Херсонській області на подвір'я депутата міськради кинули гранату. Під час вибуху сім'я заявника перебувала всередині житла.

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