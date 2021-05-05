У Донецькій області чоловік підірвався на кладовищі

У Верхньоторецькому Донецької області під час прибирання на кладовищі стався вибух. У результаті загинув чоловік. Його дружина, яка була поруч, не постраждала.
Про це повідомили в МВС.
З кладовища евакуювали людей, територію обстежили фахівці. За попередніми даними вибухотехніків, на місці спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тепер поліція буде з'ясовувати, звідки на кладовищі взялася вибухівка.
Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Донецьку стався вибух у висотці на вулиці Челюскінців. Рвонуло на третьому поверсі. У вогні загинули двоє людей.
Крім того, у Херсонській області на подвір'я депутата міськради кинули гранату. Під час вибуху сім'я заявника перебувала всередині житла.