У Донецькій області побудують велоспортивний комплекс. Що там буде і чому він важливий

Новий комплекс у регіоні стане центром розвитку нових видів спорту, туди будуть з'їжджатися велосипедисти зі всієї України

У місті Лиман Донецької області в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2021 роки побудують унікальний велоспортивний комплекс. Там зможуть тренуватися і юні спортсмени, і національна збірна.

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Про це повідомляє Донецька ОДА.

Велотрасса включає три віражі і чотири прямих. Трампліни будуть від 40 до 190 см, для них використовують спеціальний грунт – суглинок.

Будівництво комплексу дасть поштовх розвитку велосипедного спорту в Донецькій області і, зокрема, дисципліни "BMX", яка до цього не була представлена ​​в регіоні. Планується, що Лиман стане місцем проведення всеукраїнських зборів і змагань.

На об'єкті вже почали благоустрій території. Робочі поклали близько 300 кв. м тротуарної плитки і завершують внутрішнє облаштування будівлі з гаражем і приміщення для велосипедів.

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Роботи проводить підрядна організація ТОВ "БУДТЕХМАШ". Будівництво комплексу фінансується за рахунок обласного бюджету.

"Діти у безпечних умовах, без виїзду на автомагістралі, зможуть набувати навичок для подальшого виступу в інших дисциплінах велоспорту. До того ж, сучасний велокомплекс виведе на новий рівень дисципліну "BMX" і в Україні, першим у державі отримавши відповідну сертифікацію", - зазначає пресслужба Донецької ОДА.

Нагадаємо, у Дніпрі закінчують реконструкцію найстарішої гімназії.

Крім того, у Вінницькій області відкрили сучасний кардіоцентр.