У Харкові батько викрав маленьку дочку і відвіз її до "ЛНР". Вимагає від матері викуп (відео)

Чоловік говорив, що їздив на заробітки, у той час як допомагав бойовикам – зараз він надсилає фото дитини зі зброєю

Трирічна Софійка Жарченко з Харкова опинилася у полоні у власного батька – на окупованій території Луганської області. Він забрав дитину в гості і викрав, а тепер вимагає за неї викуп.

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"Сьогодні" дізнавалися, чи є шанси звільнити Софію.

Коли батьки дівчинки посварилися, чоловік душив дружину до непритомності, а дочка вдарилася головою, тому що батько її штовхнув.

"Він мене почав душити. Дитина почала заступатися за мене – не бий маму. Він її відштовхнув ногою. Як там вона вдарилася, що там було далі – я не знаю. Я тоді була непритомна. Підходить дитина, каже: "Мене тато штовхнув". Я знімаю їй шапку – у неї все в крові ззаду було", – сказала мати Софії Христина Мазур.

Після цього вони розлучилися і колишній чоловік тимчасово притих: носив дочці подарунки, приділяв увагу. Одного дня він попросив з'їздити з малятком до батьків, на окуповану територію. І обіцяні Христині два тижні розлуки з Софією тривають десятий місяць.

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Христина з'ясувала: чоловік весь час їй брехав. Говорив, що їздив на заробітки, у той час як допомагав бойовикам. Докази випадково знайшла на загубленій ним флешці. Так Олексій Жарченко опинився у базі "Миротворця".

Фото: колаж "Сьогодні"

Зараз чоловік шантажує колишню дружину фотографіями дівчинки зі зброєю. Вимагає за дитину 10 тисяч доларів.

Спочатку жінка навіть думала позичити і віддати гроші, але гарантій повернення Софії колишній чоловік не давав. Тому зверталася до його друзів, родичів, до поліції і чиновників. І до волонтерів, щоб надати розголосу. Виявилося, історія Христини не поодинока.

"Порядку п'яти дівчат звернулося з подібними ситуаціями. У когось три роки чоловік викрав дитину, вона його не бачить. (...) На жаль, тут є правовий нюанс у тому, що якщо в свідоцтві записані обоє батьків, то поліції дійсно важко довести", – зазначив волонтер Андрій Діденко.

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Однак готового механізму повернення дитини з окупованої території в Україні немає, каже адвокат харків'янки. Але боротьбу вони не припиняють: задіють дипломатів.

Мати з адвокатом вже подала звернення до Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України. Також вирішують питання про те, як покарати батька за вимагання.

У липні в Харкові має відбутися суд, який вирішить, з ким за законом повинна жити Софія. Адвокат не сумнівається у вироку. Але складніше повернути дитину з окупованої території. Поки мати може спілкуватися з дочкою тільки по телефону.

Нагадаємо, у Києві іноземці викрали чоловіка.

Також на Одещині поліцейські розшукують чоловіка, який викрав двох осіб – 23-річну дівчину і їхню спільну доньку.