У колонії "ДНР" вбили трьох українців. Прокуратура відкрила кримінальне провадження

Троє засуджених українців загинули на окупованій території 6 серпня, один з них – чемпіон України з дзюдо

У колонії в ОРДО загинули українці / колаж "Сьогодні"

Прокуратура Донецької області почала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства трьох засуджених громадян України в колонії на тимчасово окупованій території.

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Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Відомості за фактом умисного вбивства двох або більше осіб внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудове розслідуванням встановило, що 6 серпня 2021 року на території Кіровської виправної колонії № 33 у селищі Хрестівка (Донецька область) невідомі вбили засуджених.

Один із загиблих – 42-річний чемпіон України з дзюдо, засуджений у 2010 році за вбивство 18-річного хлопця.

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Відомості про іншого вбитого встановлюються, а інформація про вбивство третього засудженого нині перевіряється.

Що відомо

Напередодні радник глави української делегації у Тристоронній контактній групі Гайде Різаєва повідомила, що за достовірною інформацією, у одній з колоній так званої "ДНР" 6 серпня було вбито трьох громадян України.

Всі вони були засуджені ще до початку війни і відбували покарання на непідконтрольній території.

"За що їх убили – з точністю сказати неможливо. Навіть якщо це був бунт всередині колонії і з'ясування особистих стосунків між засудженими, то йому повинні були запобігти", – заявила Різаєва.

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За її інформацією, крім дзюдоїста у колонії загинув чоловік на ім'я Олександр Давидов. До Різаєвої звернулися його рідні, які проживають на підконтрольній Україні території, з проханням посприяти у видачі його тіла.

"Слід третього вбитого загубився десь у реанімації Донецька. Відомо, що його відвезли в реанімацію, там він через кілька годин помер... але інформацію про нього ретельно приховують", – розповіла Різаєва.

Нагадаємо, Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно бойовика Ігоря Безлера на прізвисько "Біс", який у 2014 році був ватажком одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР" у місті Горлівка. Його звинувачують у тортурах і вбивствах.

Ми також писали, що 31 липня заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з військовополоненими колишньому бойовику за тортури військовослужбовців, захоплених у полон поблизу Іловайська.